В России рекламодатели за полгода потратили на билборды 32,1 млрд рублей

По итогам первой половины 2024 года рынок наружной рекламы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 43%, достигнув отметки в 32,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследования компании Admetrix (принадлежит Mediascope).

Активнее всего в сегменте билбордов продвигаются интернет-компании и банки. При этом почти половину поверхностей в этой области удерживает компания Ruus, которая в настоящее время проходит этапы слияния с маркетплейсом Wildberries.

В сегменте наружной рекламы на долю компаний, работающих в сфере интернет-ресурсов и услуг, приходится 19,8% всех бюджетов. Второе место по популярности с показателем в 19,1% заняла категория «Недвижимость и строительство».

А третью строчку своеобразного рейтинга замкнули «Финансовые услуги, банки». На их долю пришлось 12,1%.

Лидерами по доле затрат на наружную рекламу являются «Сбер» (8%), «Яндекс» (4,5%), Ozon (3,7%), «Т-Банк» (2,4%) и ВТБ (2,3%).