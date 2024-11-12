В России растет спрос на менеджеров по работе с блогерами

Предприниматели активно развивают сотрудничество с блогерами, потому что больше половины россиян склонны доверять рекомендациям инфлюенсеров. Соответственно, работа с «личными брендами» становится все более популярной маркетинговой стратегией у отечественного бизнеса, рассказали РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги».

Спрос на менеджеров по работе с блогерами растет — за год интерес к их услугам в России увеличился в 7,5 раз (+653%). Такие специалисты помогают запустить рекламу у блогеров как по бартеру, в обмен на товар или услугу, так и за деньги. Они берут на себя следующие задачи: выбор площадки и инфлюенсеров, проверка аккаунтов на накрутки, переговоры с блогерами, контроль выхода публикаций и сбор статистики по итогам рекламных кампаний.

Один из самых эффективных инструментов продвижения в социальных сетях — короткие видео. По статистике, такой контент получает примерно на четверть больше просмотров, чем обычные видео и посты, стабильно приносит аккаунтам бизнеса подписчиков и заявки, позволяет увеличить охваты без бюджета.

Интерес к услугам фрилансеров, которые умеют писать сценарии, снимать и монтировать вирусные видео, растет. За год спрос на создание такого контента увеличился почти в два раза (+88%), а предложение от рилсмейкеров — почти в 2,5 раза (+131%).

В целом малое предпринимательство активно развивается. По данным ФНС, за восемь месяцев 2024 года количество самозанятых увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 11,2 млн человек. К 1 октября в стране насчитывалось 4,2 млн индивидуальных предпринимателей. Это на 4,7% больше, чем в начале года.

Уверенно растет российский рынок электронной торговли. За восемь месяцев 2024 года число селлеров, продающих товары на онлайн-площадках, увеличилось на 17%. Соответственно, растет интерес предпринимателей к услугам специалистов по продвижению товаров и услуг в социальных сетях и интернете, по работе с блогерами и email-маркетингу.