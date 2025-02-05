В России растет производство RDF-топлива

Российский экологический оператор провел опрос среди цементных заводов, касающийся их участия в программе, предусматривающей использование RDF-топлива. Результаты показали, что 25 заводов готовы подключиться к инициативе, производя до 1,5 млн тонн альтернативного топлива на основе отходов. Введение такого топлива позволит уменьшить объемы отходов, захораниваемых на полигонах, сообщила пресс-служба РЭО.

Производство RDF-топлива демонстрирует стабильный рост — с 2019 по 2023 год оно увеличилось более чем вдвое. В России годовая производственная мощность составляет 508 тысяч тонн. Эксперты РЭО опираются на программу «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленности с 2022 по 2030 годы» при разработке и утверждении стандартов для RDF-топлива. Эти нормы стали основанием для того, чтобы 25 цементных заводов подтвердили свою готовность участвовать в начальном этапе программы, планируя внедрение RDF-топлива к 2025 году. Это поспособствует сокращению полигонного захоронения отходов, как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В состав 25 предприятий включены 6 заводов АО «ЦЕМРОС», 3 завода ООО «ЦЕМЕНТУМ», 3 завода АО «ХК „Сибцем“», 3 завода ООО «Востокцемент», 2 завода ООО «Аккерманн Цемент», 3 завода ООО «СЛК Цемент», 2 завода ООО «ХайдельбергЦемент Рус» и по одному заводу от ООО «Азия Цемент», АО «Себряковцемент» и АО «Челябинский цинковый завод».

В дальнейшем RDF-топливо сможет быть использовано в топливно-энергетическом секторе и сфере ЖКХ. Преимущества его использования включают близость объектов переработки к потребителям, что снижает транспортные затраты на доставку сырья и готового топлива на объекты тепло- и энергогенерации.