В России растет число продаж водонагревателей перед отключением горячей воды

В России выросли продажи водонагревателей перед сезоном плановых отключений горячей воды. За последний месяц их стали покупать на 12% чаще, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито».

Специалисты проанализировали динамику продаж водонагревателей в РФ. Оказалось, что за апрель на платформе было продано более 60 тыс. таких устройств. Активнее покупают именно новые модели — на них пришлось 77% от всех продаж. При этом, покупая водонагреватель в ресейле, в среднем можно сэкономить 42% от стоимости.

Уже сейчас в России стартует сезон плановых отключений горячей воды для проведения профилактических и ремонтных работ на теплосетях и котельных. Многие решили подготовиться к нему заранее, чтобы с комфортом перенести эти неудобства. В апреле 2025 года на «Авито» было продано более 60 тыс. водонагревателей. Это на 7% больше, чем в апреле 2024 года и на 12% больше, чем месяцем ранее.

За год новые модели стали покупать чаще на 9%, а за месяц — на 11%. В среднем новые водонагреватели обходились пользователям в 15 тыс. рублей — с прошлого года цена практически не изменилась.

Продажи б/у водонагревателей за год выросли на 2%, а за месяц — на 16%. Средняя цена в ресейле составила 8,7 тыс. рублей — это на 42% меньше, чем стоимость нового товара.

Среди городов в апреле по сравнению с мартом этого года продажи водонагревателей заметнее всего выросли в Оренбурге (+63%), Омске (+51%), Тюмени (+48%), Барнауле (+40%) и Красноярске (+36%). Год к году самую яркую динамику продаж показали Ярославль (+37%), Иркутск (+28%), Омск (+21%), Москва (+20%), и Красноярск (+17%).