В России работодатели стали чаще искать овощеводов: спрос увеличился в 2,5 раза

Наибольшее число предложений о работе по итогам III квартала 2024 года в сегменте рабочих и линейных специальностей появилось у овощевода, об этом РИАМО сообщили в сервисе «Авито Работа».

Согласно аналитическим данным, работодатели чаще всего стали искать именно овощеводов. За год число вакансий для этих специалистов увеличилось почти в 2,5 раза (+149%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем соискателям на эту позицию в III квартале предлагают оплату труда в 70 894 рубля в месяц при полной занятости.

Профессия стикеровщика тоже попала в рейтинг рабочих и линейных профессий с возросшим спросом работодателей. За III квартал вакансий для сотрудников складов стало больше почти в 2,5 раза (+146%) по сравнению с таким же периодом 2023 года. Средняя зарплата для новых сотрудников на этой позиции составляет около 116 625 рублей в месяц при полной занятости.

На третьем месте рейтинга оказалась профессия садовника. Спрос работодателей на таких специалистов вырос более чем в 2 раза (+104%) за год. Средняя зарплата для новых садовников оценивается в 54 241 рубль в месяц.

Аналитики сервиса «Авито Работа» следят за спросом работодателей на различных специалистов в сфере строительства. В третьем квартале 2024 года чаще всего работодатели ищут бетонщиков, фасадчиков, каменщиков и штукатуров.

Самой высокооплачиваемой в сегменте рабочих и линейных специалистов стала профессия водителя такси — средняя зарплата для новых сотрудников на этой позиции составила около 185 291 рубля в месяц. В зарплатных вилках таких вакансий работодатели часто указывают максимальные значения, однако фактический заработок этих работников напрямую зависит от количества выполненных заказов и других факторов.

Вторую строчку рейтинга занимает профессия водителя-дальнобойщика. В третьем квартале 2024 года кандидатам предлагали в среднем около 159 095 в месяц. Тройку лидеров по зарплатным предложениям замкнула профессия бурильщика — соискатели на эту вакансию могут рассчитывать в среднем на 141 320 рублей ежемесячно.