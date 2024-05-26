В России прогнозируют подорожание мороженого

Первое повышение стоимости мороженого в стране произошло в марте–апреле, но в ближайшее время это может случиться снова, сообщает Mash .

Его себестоимость ранее увеличилась на 15%, шоколадного мороженого— на 25%. Это произошло из-за роста цен на сырье, упаковку, логистику, а также из-за начала сезона. Кроме того, сейчас отмечается рекордная стоимость какао-бобов.

В январе этого года в РФ произвели на 14% больше мороженого, чем в первый месяц прошлого года. В феврале — на 23% больше, в марте —на 14,4%, в первом квартале — 17,22%. При этом в первом квартале в цене неожиданно выросли молочные жиры и какао-бобы.

Производители ледяного лакомства покупают какао-бобы в разных местах и объемах, поэтому увеличение стоимости мороженого будет разным. Так, пломбир не сильно подорожает, а сливочное мороженое или в глазури — ощутимо. При этом еще важна наценка поставщиков и торговых сетей.