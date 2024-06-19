Банк России проинформировал, что по итогам 2023 года большинство опрошенных граждан выбирали безналичные способы оплаты в повседневных расчетах. Доля россиян, использующих «наличку», также сократилась за год с 27% до 24%, сообщает kp.ru .

Россияне, сделавшие выбор в пользу «безнала», чаще всего используют при оплате банковскую карту — такой ответ дали 75% опрошенных. К помощи мобильных переводов и онлайн-банков прибегает 48% граждан, а систему быстрых платежей (СБП) применяют чуть более четверти (28%) респондентов.

В регуляторе добавили, что 6% россиян также полностью перешли на онлайн-платежи. В свою очередь, почти такая же доля опрошенных (7%) заявила, что предпочитает оплату исключительно наличными.