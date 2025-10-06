В России продажи и производство пива упали из-за акцизов

В России зафиксировано снижение объемов продажи и изготовления пива из-за падения спроса на этот напиток. Это спровоцировано ростом цен, последовавшим за увеличением акцизных ставок на алкогольную продукцию, сообщает Mash .

Средняя цена за 1 л пива увеличилась на 26%. Если в 2023 году его приобретали в среднем за 120 рублей, то в 2025 году потребителям приходится платить 151 рубль за литр. Данное обстоятельство привело к сокращению потребительской активности и, как следствие, к падению продаж на 16,3%.

Особенно заметно подорожал импортный продукт. Цена за литр такого пива составляет уже 207 рублей.

Исключением является рынок безалкогольного пива, который сохраняет стабильность. Популярность этого напитка среди молодежи объясняется двумя причинами: во-первых, приверженностью к здоровому образу жизни, во-вторых, более низкой ценой, обусловленной отсутствием акцизных сборов.

