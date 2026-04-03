В России предложили ввести годовой лимит на покупки на маркетплейсах

По ее словам, с развитием онлайн-площадок шопоголизм стал массовой проблемой. Люди тратят крупные суммы, оформляют кредиты и покупают ненужные вещи.

«Предположим, пусть это будет какой-то определенный лимит на год и возможность выбрать нужные категории. Например, я запланировала ремонт в квартире, но не хочу покупать вещи в обычном магазине, потому что там они дороже. И я условно выставляю себе лимит в миллион рублей на год», — рассказала она.

По мнению общественницы, такой механизм поможет заранее планировать расходы и сократить импульсивные покупки, сохранив при этом доступ к выгодным предложениям онлайн-магазинов.

Среди признаков шопоголизма — скупка ненужного, ложь и скрытность, компульсивное поведение, эйфория и тревога.

Люди начинают скупать вещи, которые впоследствии никогда не используются, и скрывать от близких количество покупок и их настоящую стоимость. Более того, покупки совершаются под влиянием сиюминутного желания — без четкого списка. Также шопоголик во время покупки может ощущать чувство эйфории, а когда у него нет возможности сходить в магазин, он может столкнуться с тревогой.

