В России предложили создать индексируемый рубль для защиты 16 трлн сбережений

Академик РАН Александр Некипелов на конференции предложил ввести индексируемый рубль, который будет привязан к корзине биржевых товаров и поможет защитить сбережения россиян от обесценивания, сообщает газета «Известия» .

В России обсуждается идея создания индексируемого рубля, который позволит защитить накопления граждан от инфляции. С такой инициативой выступил академик РАН Александр Некипелов на конференции Российской академии наук. Он предложил разделить рубли на обычные, используемые для платежей, и индексируемые, предназначенные для накоплений и обмена. Последние будут привязаны к стоимости корзины биржевых товаров.

В Центробанке напомнили, что схожий инструмент уже существует — это облигации федерального займа с индексацией дохода по инфляции (ОФЗ-ИН). Однако заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков президентской академии Александр Абрамов отметил, что создание новой валюты может привести к дополнительным рискам и снижению доверия к рублю.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подчеркнула, что при высокой инфляции государству будет сложно обеспечить индексацию нового рубля. В то же время основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает, что такой инструмент может вернуть часть сбережений россиян в финансовую систему, снизив опасения по поводу обесценивания накоплений. По оценкам экспертов, россияне хранят вне банковской системы более 16 трлн рублей.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров добавил, что внедрение индексируемого рубля потребует значительных затрат на инфраструктуру и изменений в законодательстве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.