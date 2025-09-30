В России предложили ограничить количество банковских карт на одного человека

Депутат Государственной Думы РФ и первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев считает, что необходимо ввести ограничения на число банковских карт, доступных для оформления одним российским гражданином, сообщает «Крым 24» .

«Мы хотим по аналогии с тем, как было введено ограничение на максимальное число сим-карт, которые могут быть оформлены на лицо, мы хотим ввести аналогичные ограничения для банковских карт», — отметил парламентарий.

По его мнению, подобное ограничение станет эффективным инструментом в борьбе с финансовыми махинациями, поскольку украденные денежные средства в основном обналичиваются через карточки, оформленные на подставных лиц — так называемых дропперов. Сейчас каждый дроппер имеет законное право оформить несколько сотен банковских карт, учитывая, что в РФ работает порядка 400 банков, имеющих разрешение на их выпуск.

Бахарев акцентировал внимание на том, что для большинства россиян, соблюдающих законы, нет оправданной необходимости владеть большим количеством банковских карт. Согласно статистическим данным, предоставленным Центробанком России, в среднем на одного человека старше 14 лет приходится четыре карты. В связи с этим депутат выдвинул инициативу об ограничении количества карт до 20 (не более пяти карт в одном банке).

Также депутат сообщил о разработке двух дополнительных законопроектов, призванных повысить ответственность банковских работников, участвующих в мошеннических схемах, а также увеличить размеры штрафов для финансовых организаций, уличенных в обмане клиентов.

