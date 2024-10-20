В России подорожают бананы

Падение стоимости бананов в РФ спровоцировало конфликт предпринимателей и властей Эквадора. Политики не хотят снижать государственную цену, а спрос в России стал меньше, чем должен был быть, сообщает Mash .

Жители РФ временно потеряли интерес к бананам. Из-за падения спроса стоимость уменьшилась со 160 до 120 рублей в розницу.

В последнее время в Эквадоре не удалось собрать достаточный урожай, поскольку была засуха. В связи с этим местные предприниматели лишились около 30% прибыльных контрактов, которые были раньше.

Еще некоторое время назад цена коробки в опте менялась максимум на 50 центов в неделю. Теперь стоимость может снижаться на полтора-два доллара.

Чтобы продолжить зарабатывать деньги, бизнесмены из Эквадора просят власти увеличить государственную цену. Например, в 2023 она была равна 6,6 долларов, а изготовители бананов хотели 8,5 долларов. В связи с этим стоимость продукции в РФ вырастет уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что крупные российские ритейлеры, «Пятерочка» и «Перекресток», ищут альтернативу поставкам бананов из Эквадора. Они покупают товары у Египта, Колумбии, Индии, Бразилии, Коста-Рики и других государств.