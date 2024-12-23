В России по поручению Путина улучшат систему льготного кредитования
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В России по поручению президента Владимира Путина пересмотрят и улучшат систему льготного кредитования, при этом в обязательном порядке проанализируют, как распределяются риски роста ключевой ставки между экономическими субъектами страны, пишет ТАСС.
Соответствующее поручение Путин дал на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 23 декабря 2024 года.
«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — заявил Путин.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости широкого информирования о льготных программах поддержки. Он отметил важность заблаговременного оповещения как населения, так и бизнес-сообщества о доступных финансовых ресурсах и процедуре их получения.
По словам президента, недопустимы ситуации, когда популярные и перспективные программы внезапно прекращаются из-за исчерпания выделенных средств. Путин поручил обеспечить прозрачность и эффективное распределение бюджетных лимитов.