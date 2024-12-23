сегодня в 14:41

В России по поручению Путина улучшат систему льготного кредитования

В России по поручению президента Владимира Путина пересмотрят и улучшат систему льготного кредитования, при этом в обязательном порядке проанализируют, как распределяются риски роста ключевой ставки между экономическими субъектами страны, пишет ТАСС .

Соответствующее поручение Путин дал на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 23 декабря 2024 года.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — заявил Путин.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости широкого информирования о льготных программах поддержки. Он отметил важность заблаговременного оповещения как населения, так и бизнес-сообщества о доступных финансовых ресурсах и процедуре их получения.

По словам президента, недопустимы ситуации, когда популярные и перспективные программы внезапно прекращаются из-за исчерпания выделенных средств. Путин поручил обеспечить прозрачность и эффективное распределение бюджетных лимитов.