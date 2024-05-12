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В России планируют ужесточить контроль за майнингом

В России планируют ужесточить контроль за майнингом через дистанционные проверки, сообщает газета «Известия» .

По предварительным данным, теневым майнерам будут назначаться штрафы в размере превышений допустимых затрат электроэнергии.

Планируется, что расчет будут делать по тарифу промышленных предприятий. А в настоящее время счета теневых майнеров увеличиваются по тарифам населения.

При этом для населения стоимость электроэнергии ниже, чем для промышленности, на 1,5 рубля за 1кВт/ч.

Теневые майнеры, которые устанавливают без ведома органов энергоемкое оборудование, способствуют перегрузке системы. Могут случаться перебои поставках электричества.