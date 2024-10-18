В России отметили снижение отпускных цен на куриные яйца с начала года
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В России с начала текущего года отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий, по информации на 16 октября, уменьшились на 20,6% и 26,6% соответственно, сообщает ТАСС.
В Минсельхозе рассказали, что в долгосрочных договорах между производителями с/х продукции и торговыми сетями есть возможность корректировки цен.
«Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания», — уточнили в министерстве.
Данный вопрос не требует дополнительного регулирования.
Ранее СМИ писали, что два крупных российских производителя куриных яиц — птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» — поднимают отпускные цены на продукцию. Аналогичное решение приняла и птицефабрика «Окская».