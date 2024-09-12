В России откроется платежная инфраструктура для цифрового рубля

Крупнейшие банки России к 1 июля следующего года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Так, у клиентов должна появиться возможность открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, принимать их в своей инфраструктуре.

С указанной даты в стране планируется запустить широкое использование цифровой нацвалюты. Она должна быть доступной.

Другим банкам с универсальной лицензией на подготовку дается больше времени. Они должны все делать до 1 июля 2026 года, прочие кредитные организации — до 1 июля 2027 года.

В планах также определить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании, у которых годовая выручка составляет свыше 30 млн рублей, должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей — с 1 июля 2026 года, остальные — с 1 июля 2027 года.

Цифровой рубль — форма нацвалюты, созданная для расширения возможностей платежей и переводов. Все операции с ними для физлиц будут бесплатными. Люди и бизнес сами смогут выбирать, какой формой рубля пользоваться.