В России одни из самых дешевых вин в мире

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РИА Новости: Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым вином

РФ вошла в рейтинг топ-30 государств мира, в которых вино продается по самой низкой цене. Бутылка напитка стоит в среднем 595 рублей — около 6,4 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из открытых источников.

На первом месте среди стран с самым дешевым вином оказалось королевство Бутан, которое расположено в Южной Азии. Там одна бутылка стоит 3,58 доллара. Вторую позицию заняла Аргентина с 4 долларами, а третью — Украина с 4,34 долларами.

На 12-й строчке оказалась страна Чили с 5,37 долларами за бутылку, на 17-й Испания с 5,57 долларами. Россия заняла 29-е место.

Ранее «Кокур Белый Суржо» признали лучшим российским вином. Несколько видов напитков оценивали по ряду критериев представители СМИ Simple Wine News, а также компания Ratingtelling.