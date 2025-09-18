В России один из самых низких в мире уровней безработицы из-за дефицита кадров

сегодня в 11:56

«Опора России»: безработица в России в 2026 году будет на уровне до 2%

Уровень безработицы в РФ в 2026 году будет на рекордно низком уровне — 2%. Так вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в интервью Газете.ru прокомментировал данные о том, что у России самая низкая безработица среди государств «Большой двадцатки» — 2,2%.

Однако достижение подобного результата не обозначает роста качества занятости. Скорее уровень безработицы в 2% указывает на усиление кадрового дефицита, подчеркнул Пищальников.

Чтобы российская экономика росла, увеличивалась конкурентоспособность, должна улучшаться производительность труда, эффективность, качество управления, считает вице-президент «Опоры России».

Нынешние итоги — последствия демографической ямы 1990-х. На рынке труда по-прежнему появляется меньшее количество молодых специалистов, чем нужно фирмам. При этом активными участниками рынка труда оказались люди, которые родились в 1990-х.

