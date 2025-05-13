В России обсуждают переход на 4-дневную рабочую неделю

Переход к четырехдневной рабочей неделе в России происходит не по указке сверху, а как естественная реакция на запрос общества и развитие технологий. Эксперты отмечают: компании уже сейчас видят в этом способ сохранить сотрудников и повысить их мотивацию, сообщает АБН24 .

По словам депутата Самарской губернской думы Степана Алексеева, сокращение рабочей недели уже доказало свою эффективность в разных странах: производительность труда растет, сотрудники реже сталкиваются с выгоранием, а баланс между личным и профессиональным становится устойчивее. Там, где уже внедрили новый график, отмечают рост лояльности сотрудников и снижение текучки.

«Автоматизация и цифровизация позволяют справляться с задачами быстрее. Это создает условия, при которых сокращение рабочего времени не вредит результату», — пояснил Алексеев.

Меняется и отношение к работе: ценность личного времени, ментального здоровья и жизни вне офиса становится важнее. Работодатели, стремящиеся удержать сотрудников и привлекать новые кадры, вынуждены реагировать на этот запрос.

При этом, подчеркивает эксперт, переход происходит не в рамках директивы — государство не регулирует процесс напрямую. Все больше компаний сами тестируют новый формат, подбирая наиболее эффективную модель. Такой путь делает изменения более устойчивыми и менее конфликтными.

Алексеев уверен, если тенденция сохранится, уже в ближайшие годы четырехдневка может стать нормой — как часть естественной трансформации рынка труда в России.