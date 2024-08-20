В России начались первые биржевые торги щебнем

Восточная биржа начала первые торги щебнем, а в скором времени в ход пойдут торф, песок и другие нерудные ископаемые. По мнению экспертов, это поможет увеличить прозрачность ценообразования и собираемость налогов, сообщает РБК .

Первые сделки состоялись 16 августа. По словам гендиректора биржи Андрея Салащенко, этот шаг позволит продавцам оценить реальную стоимость своих товаров, а покупатели смогут выбрать лучшие условия сделки.

Торги поддержало правительство Московской области. Цена щебня будет определяться на основе сделок в регионе. Салащенко надеется, что торги выйдут на федеральный уровень.

Также торги лесом проходят на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. С начала года по июль их объем составил 3,34 млн куб. м. это на 41,3% больше, чем в прошлом году.