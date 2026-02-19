В России можно добиться исключения из базы мошенников Центробанка

Центробанк имеет возможность удалить гражданина из реестра подозрительных платежных данных, если будет доказано отсутствие его связи с противоправными деяниями. Об этом в ходе Уральского форума по кибербезопасности заявил возглавляющий департамент информационной безопасности регулятора Вадим Уваров, пишет РИА Новости .

«Мы эту историю проработали для физических лиц. Мы смотрели вообще, в принципе, кто находится в нашей базе, для того чтобы определиться, как правильно использовать механизмы выхода из базы. И в целом мы с правоохраной определились, что в принципе это возможно, нужно только подтвердить свою непричастность», — пояснил представитель ЦБ.

Он напомнил, что механизм восстановления прав клиентов, чьи счета были заморожены в связи с расследованием мошеннических схем, начал функционировать с 1 декабря 2025 года. В настоящее время, по словам Уварова, по запросу физлица получают более развернутую информацию о причинах внесения в список, в том числе о том, какой банк инициировал это действие.

По его словам, гражданин также вправе обратиться в свой банк для урегулирования спора в суде либо в МВД для прохождения опроса и снятия подозрений.

Формирование базы данных о сомнительных операциях Банком России осуществляется на основе информации, поступающей от кредитных организаций и иных участников обмена сведениями. Ранее регулятор отмечал, что риски попадания в этот список реквизитов добросовестных граждан являются крайне низкими.

