В России может возникнуть олигополистический авторынок с рядом крупных игроков

Нужно понимать, что повышение утильсбора в ближайшее время в краткосрочной перспективе — это вопрос ценообразования, говорит эксперт. Поэтому экономические последствия будут выражены в виде роста цен и как следствие — снижения доступности ряда марок и моделей. Особенно в части среднего сегмента. Следом пойдет изменение спроса и развитие сегмента до заявленных в повышении 160 л. с., считает Меренков.

Прогнозируя, каким может стать отечественный авторынок в будущем, эксперт высказывает предположение о доминировании нескольких крупных автопроизводителей.

«Все же у нас есть ряд отечественных производителей. Медленно, но постепенно идет развитие китайских марок в части локализации. Поэтому картинка вероятно будет больше похожа на ту, которая была после 2014 года, разве что популярные в то время марки заменят крупные китайские концерны. Может возникнуть вариант олигополистического рынка, где будет несколько крупных игроков», — считает автоэксперт.