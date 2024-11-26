В России может появиться платежная карта для работы с криптовалютами

Коллеги из Азии предложили рассмотреть вариант использования нового вида платежной банковской карты, которая совмещает функционал обычной карты и одновременно позволяет проводить расчеты в криптовалюте, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на IX Международном форуме Финансового университета.

Иностранный азиатский банк предложил выпустить в РФ новый вид платежной карты, способной совмещать функционал обычной карты с криптовалютными платежами. По мнению Аксакова, это «интересный вариант и его надо узаконить»

Подобная карта позволяет пользоваться обычными банковскими счетами, то есть проводить классические операции (платежи, переводы, накопления), с одной стороны. С другой — она привязана к распределенному реестру.

«Почему у нас такой инструмент не внедрить, он бы позволил многие санкционные решения преодолеть. Я считаю, что мы неплохо продвинулись по цифровизации финансовой сферы, и Россия может быть является здесь лидером. Но товарищи из южноазиатской страны показали, что нам есть еще куда двигаться и развиваться», — отметил Аксаков.