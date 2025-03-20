В России могут запретить продажу чипсов детям

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с инициативой сделать чипсы подакцизным товаром и одновременно запретить их продажу несовершеннолетним, сообщает газета «Известия» .

Как уточняется в документе, еще в 2020 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами: чипсы — в их числе.

Злоупотребление трансжирами приводит к развитию ишемической болезни сердца. Ежедневно в мире от нее происходит до 500 тысяч преждевременных смертей. В 2023 году ВОЗ даже поставила чипсы на первое место в перечне самых вредных продуктов. Размер акциза на продажу чипсов в России может составить примерно 20% от стоимости товара.

С 2023 года акцизом стали облагать сахаросодержащие напитки, а с октября этого года повысилась ставка налога на добавленную стоимость на чизбургеры и гамбургеры.