Некоторые эксперты полагают, что в России могут вырасти цены на автомобили из-за колеблющегося курса рубля, а также приостановки торгов долларом и евро на Мосбирже. На этот счет директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих вырази мнение, что россияне продолжат покупать зарубежные авто даже в условиях нынешней нестабильности, сообщает RuNews24.ru .

После применения ограничительных мер в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра России, доллар начал снижаться. По словам Кирилла Плохих, в скором времени американская валюта все равно может немного укрепиться. Однако это не изменит тот факт, что «бакс» является «токсичной валютой», которую недружественные государства используют для осуществления политического воздействия.

Поэтому России и другим странам стоит постепенно отказываться от использования доллара в расчетах, считает Плохих. Более того, цены на зарубежные авто будут зависеть прежде всего от спроса на них, а не от курса доллара, убежден эксперт.

«Я уверен, что даже в случае роста цен на зарубежные автомобили россияне продолжат их приобретать», — отметил директор факультета «Синергии».

В России хорошо развит рынок автомобильного кредитования, отметил Плохих. По его словам, люди иногда готовы закрыть глаза на переплату в 100-300 тыс. руб., поскольку это не такие большие суммы, если сравнивать их с кредитом.