В России могут ввести режим ЧС из-за майских заморозков

Глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в стране могут ввести режим чрезвычайной ситуации до конца недели из-за заморозков, которые были в мае. Об этом сообщает РИА Новости .

Она добавила, что ситуацию введут после того, как МЧС проведет подкомиссию.

«И после этого будем работать со страховыми компаниями», — уточнила министр.

По словам Лут, ущерб для сельского хозяйства РФ от заморозков в мае в денежном эквиваленте еще не посчитали.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев отметил, что заморозки в мае в субъектах страны привели к гибели свыше 1 млн га посевов, из них порядка 850 тыс. — это на зерновые. Некоторые регионы уже ввели режим ЧС, в ряде субъектов он будет введен на федеральном уровне.