В России могут усилить валютное регулирование через указы президента

Минфин разработал проект поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», предусматривающий расширение полномочий президента России в валютной сфере, сообщает «Интерфакс» .

Согласно документу, правовые отношения в этой области могут регулироваться не только федеральными законами, но и указами главы государства. В частности, президент получает право вводить валютные ограничения в одностороннем порядке.

Под ограничениями понимаются прямые запреты на операции, лимитирование их объемов и сроков, требования к резервированию средств, обязательная продажа валюты и другие меры. Законопроект также предусматривает установление ответственности за нарушение введенных главой государства валютных ограничений.

По мнению авторов инициативы, это позволит органам валютного контроля эффективнее реагировать на нарушения и применять соответствующие санкции.