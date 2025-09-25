В России могут отменить самозанятость

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность налога на профессиональный доход. В результате из-за налоговых злоупотреблений в стране могут отменить самозанятость, сообщает «Север-Пресс» .

«Проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“, осуществить оценку случаев, связанных с привлечением работодателями лиц, применяющих указанный налоговый режим», — говорится в соответствующем документе.

В России с 2019 года функционирует режим самозанятости. Изначально он был доступен лишь в ряде областей, но с 2020 года охватил всю территорию страны. Текущий эксперимент с данным налоговым режимом запланирован до конца 2028 года.

Внедрение налога на профессиональный доход (НПД) преследовало цель узаконить доходы физических лиц, позволив им, например, заниматься выпечкой тортов на заказ, сдавать квартиры в аренду, давать уроки иностранных языков или осуществлять доставки.

