В России минимальные цены на арбузы в розницу упали на 17% за год

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что минимальные розничные цены на арбузы в середине июля 2025 года снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС .

В сетевых магазинах арбузы сейчас можно купить по цене от 30 рублей за кг, а у ряда ритейлеров появились предложения по 20 рублей за килограмм ягоды.

Снижение цен связано с ранним началом сезона и увеличением поставок отечественной продукции. По данным исследовательской компании NTech, на 28-й неделе года (7-13 июля) средняя цена арбузов по России составила 52,2 рубля за кг, что на 16% ниже, чем неделей ранее.

В торговых сетях с начала сезона появилось 3-6 сортов арбузов и не менее 3 видов дынь. Свыше 90% ассортимента — российские арбузы, импорт — это ягоды из Казахстана, Ирана и Турции.