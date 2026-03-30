В России книги стали дешевле почти на 10% за год

Средняя стоимость книг в России в этом году снизилась на 9% по сравнению с 2025 годом, сообщает РИА Новости .

По мнению аналитиков, такое снижение цен связано с высокой конкуренцией среди продавцов. На маркетплейсах цены на книги зачастую значительно ниже, а многие читатели уже давно предпочитают электронные версии.

Кроме того, наблюдается стабильный интерес к покупке книг на вторичном рынке.

Специалисты заявили, что эти тенденции не способствует увеличению спроса в книжных магазинах. Из-за этого ритейлерам приходится адаптироваться к рыночным условиям, увеличивая цены лишь незначительно.

