В России хотят напечатать 1 млн кв. м жилья на 3D-принтерах до 2030 года

Российские власти планируют напечатать 1 млн квадратных метров жилья до 2030 года, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко на открытии Второй Международной конференции «3DMIX-2025: Аддитивные технологии в строительстве». По его словам, в этом направлении активно работает почти десяток производителей 3D-принтеров, которые есть в стране, сообщает РБК .

«Те планы, которые перед нами стоят, до 1 млн кв. м к 2030 году — это единственный выход из ситуации, которая сложилась в стране с трудовыми ресурсами, с развитием строительной отрасли в целом», — рассказал Музыченко.

При строительстве 3D-домов речь идет о «коробке под ключ», рассказал гендиректор ООО «СмартБилдСервис» Михаил Шиленков. По его оценке, приведенная стоимость за «квадрат» такого жилья может достигать 50 000 — 75 000 рублей.

Вместе с тем эксперты отмечают, что в российской отрасли 3D-строительства сейчас есть ряд проблем. К ним можно отнести нужду в использовании более дорогих материалов, сложность задействованной аппаратуры и высокие цены на нее, сниженную скорость серийного производства отдельных компонентов по сравнению с классическими методами и прочее, рассказал директор НИИ строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Алексей Адамцевич.