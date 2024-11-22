В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из страны планируется отменить досрочно, до завершения 2024 года, сообщает РИА Новости.
Он ответил на вопрос, будет ли отменен запрет до окончания срока, то есть раньше 1 января 2025 года.
«Будет. Сейчас готовятся документы», — сказал Новак.
При этом он не назвал конкретной даты, а отметил, что неважно, когда именно запрет снимут, «с 1 декабря или нет».
С 1 марта в РФ действует запрет на вывоз бензина за границу. Он не касается продажи в государства ЕАЭС. В конце весны его на время сняли, но с августа он снова начал действовать. А в начале ноября Новак поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета, если по итогам проверки подтвердятся излишки бензина Аи-92.