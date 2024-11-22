В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из страны планируется отменить досрочно, до завершения 2024 года, сообщает РИА Новости .

Он ответил на вопрос, будет ли отменен запрет до окончания срока, то есть раньше 1 января 2025 года.

«Будет. Сейчас готовятся документы», — сказал Новак.

При этом он не назвал конкретной даты, а отметил, что неважно, когда именно запрет снимут, «с 1 декабря или нет».

С 1 марта в РФ действует запрет на вывоз бензина за границу. Он не касается продажи в государства ЕАЭС. В конце весны его на время сняли, но с августа он снова начал действовать. А в начале ноября Новак поручил Минэнерго проработать предложение о досрочном снятии запрета, если по итогам проверки подтвердятся излишки бензина Аи-92.