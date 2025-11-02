В России дополнительно выделят 430 млн рублей на жилье для инвалидов Экономика сегодня в 13:43 Фото - © Медиасток.рф

В текущем году в РФ на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами планируется дополнительно направить 433,1 млн рублей, сообщается на сайте правительства страны.