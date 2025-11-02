В России дополнительно выделят 430 млн рублей на жилье для инвалидов
В текущем году в РФ на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами планируется дополнительно направить 433,1 млн рублей, сообщается на сайте правительства страны.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Эти деньги получат для 15 субъектов России — Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Якутия, Тыва, Чечня, Алтайский край, Костромская, Курганская, Новгородская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тверская области и Еврейская автономная область. Допфинансирование из бюджета позволит обеспечить новым жильем 60 россиян с ограниченными возможностями.
Данная работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
