В России для владельцев нескольких квартир предложили повысить налог

В ряде российских регионов возникло предложение увеличить налоги для лиц, владеющих несколькими объектами жилой недвижимости, в особенности, если это жилье высокой стоимости. Данные предложения уже переданы на рассмотрение министерству финансов России, сообщают «Вести» со ссылкой на РБК.

Информацию о соответствующей инициативе озвучила председатель финансового комитета Санкт-Петербурга Светлана Енилина в ходе налогового форума. Она пояснила, что обсуждаются меры, включенные в «зеленую зону», то есть допустимые для потенциального внедрения. К ним относится повышение налогов для собственников дорогостоящего жилья.

Конкретно рассматривается возможность применения повышающего коэффициента к налогу на имущество для граждан, предоставляющих жилье в аренду, если общая кадастровая оценка их объектов превышает установленную величину. Параллельно может быть установлен налоговый вычет при расчете НДФЛ с прибыли, полученной от аренды таких помещений.

Как заявила Енилина, покупка нескольких квартир часто связана с извлечением дохода, однако налоги от такой деятельности поступают в бюджеты регионов не полностью. Она также отметила, что арендный рынок значительной частью остается в «теневом» секторе, а идентификация лиц, не уплачивающих налоги, на данный момент остается сложной.

В то же время эксперты указывают на вероятные негативные эффекты: собственники могут начать распределять имущество между членами семьи, а инвестиционная активность в жилищный сектор может сократиться. Также существует опасность, что усиление налогового давления не стимулирует легализацию доходов, а, напротив, активизирует их сокрытие.

