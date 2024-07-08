В России American Express подала заявление на самоликвидацию

Президент России Владимир Путин еще весной подписал распоряжение, которое позволяет дочерней компании American Express добровольно ликвидироваться, соответствующее заявление от кредитной организации поступило только сейчас, пишет ТАСС .

«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании. Заявление по форме Р15016 04.07.2024», — говорится в карточке компании в СПАРК.

Кредитная организация работала на территории России с 2008 года. Она выпускала для пользователей кредитные и платежные карты, а также изготавливала и обслуживала дорожные карты.

Зарубежные компании стали сокращать или полностью сворачивать бизнес на территории России после начала специальной военной операции на Украине и нежелания попадать под санкции США, а также стран Евросоюза.