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В России American Express подала заявление на самоликвидацию

Российская «дочка» American Express заявила о желании ликвидировать компанию
Экономика
Beyond My Ken. Собственная работа

Фото - © Beyond My Ken. Собственная работа/Unsplash.com

Президент России Владимир Путин еще весной подписал распоряжение, которое позволяет дочерней компании American Express добровольно ликвидироваться, соответствующее заявление от кредитной организации поступило только сейчас, пишет ТАСС.

«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании. Заявление по форме Р15016 04.07.2024», — говорится в карточке компании в СПАРК.

Кредитная организация работала на территории России с 2008 года. Она выпускала для пользователей кредитные и платежные карты, а также изготавливала и обслуживала дорожные карты.

Зарубежные компании стали сокращать или полностью сворачивать бизнес на территории России после начала специальной военной операции на Украине и нежелания попадать под санкции США, а также стран Евросоюза.