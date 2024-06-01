В России 80-летним юбилярам повысят пенсию в июне

С 1 июня в РФ выплату повысят для людей, которые отметили 80-летний юбилей в мае, сообщает «Парламентская газета» .

Размер доплаты при достижении 80 лет составляет 100% фиксированной части пенсии. В этом году это 8134 рубля 88 копеек, получается, что выплата вырастет до 16 269 рублей.

Прибавку к пенсии назначают с даты рождения, но выплачивать ее начинают со следующего месяца после юбилея. Для этого не нужно подавать заявления, все рассчитывается автоматически.

Данную надбавку устанавливают только тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца.