В Роснедрах рассказали о запасах золота и серебра

сегодня в 06:55

Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов темпами, превышающими объемы их добычи. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Роснедр Олег Казанов.

По его словам, в 2024 году прирост запасов золота составил 542 тонны, тогда как добыча — 477,6 тонны.

Аналогичная ситуация сложилась и с серебром: запасы выросли на 4,4 тысячи тонн при добыче в 2,4 тысячи тонн.

«Мы восстанавливаем сырьевую базу опережающими темпами», — подчеркнул Казанов.

Ранее Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) сообщала, что по итогам 2024 года прирост запасов золота в России составил почти 900 тонн, а серебра — 2,8 тысячи тонн.

