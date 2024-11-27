В «Росмолодежи» рассказали о трендах молодежного бизнеса

На XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе, руководитель Управления по развитию молодежного предпринимательства «Росмолодежь» Виктор Алипа рассказал, что молодые предприниматели отдают предпочтение простым и действенным бизнес-моделям, сообщает «ФедералПресс» .

«Мы провели вместе с коллегами исследование — самыми наиболее динамичными, высокими по концентрации именно молодых предпринимателей-самозанятых являются сферы торговли, сферы услуг, но при этом на третьем и четвертом месте стоят такие сферы, как образование, обработка — казалось бы, такие сложные, но при этом динамично развивающиеся», — отметил он.

По его мнению, в области торговли и услуг наблюдается самый низкий барьер для входа, а также существуют проверенные модели для успешного развития в этой сфере. Кроме того, Виктор Алипа отметил, что многие молодые предприниматели ведут бизнес в тех регионах, где они выросли, так как хорошо понимают их особенности.

Примерно 43% молодежи хотят открывать бизнес в своих регионах, добавил он. Это говорит о высоком интересе к созданию компаний на благо тех мест, где они выросли, поскольку они осознают специфику своей территории. Они знают рынок благодаря своему опыту и понимают потребности местных жителей, что делает их более уверенными, заключил начальник Управления по развитию молодежного предпринимательства.