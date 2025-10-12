В РФ зафиксировали рост спроса на услуги и сезонные работы в сельском хозяйстве

Ежегодно в России во второе воскресенье октября отмечают День сельского хозяйства. В 2025 году этот праздник выпадает на 12 число. В связи с этим эксперты «Авито Спецтехники», «Авито Услуг» и «Авито Работы» предоставили РИАМО сведения об изменении пользовательского интереса в сельскохозяйственном секторе за III квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года. Так выяснилось, что россияне стали чаще интересоваться услугами в сельскохозяйственной отрасли, а также на 23,8% чаще стали искать объявления о продаже мини-тракторов.

Наиболее распространенными категориями новой сельскохозяйственной техники в III квартале 2025 года оказались тракторы (23,7% от общего объема предложений новой техники на площадке) и мини-тракторы (12,1%), а также бороны (11%), косилки (6,2%) и культиваторы (6,2%).

Самый большой интерес у потенциальных покупателей вызвали мини-тракторы (23,8% от общего внимания пользователей платформы), косилки (16,7%), тракторы (10,9%), пресс-подборщики (8%) и механизированные грабли, ворошилки, валкователи (6,9%).

О продажах в сельскохозяйственной отрасли

На рынке подержанной сельхозтехники почти 40% (39,5%) всех объявлений — это тракторы. Примечательно, что за последний год их удельный вес увеличился более чем на 10% (11,6 процентных пункта). В топе предложений также оказались малогабаритные тракторы (9,5%), зерноуборочные комбайны (8,7%), пресс-подборщики (6,9%) и сенокосилки (3,4%). Пользователи онлайн-платформы чаще всего интересовались тракторами — на них пришлось свыше половины (57,8%) всех просмотров. Не меньший интерес вызвали мини-тракторы (10%), комбайны (7,8%), рулонные пресс-подборщики (5,5%) и косилки (5,5%).

Самое большое количество объявлений о реализации подержанной сельхозтехники приходилось на продукцию Минского тракторного завода («Беларус») — почти пятая часть (19,4%) от общего числа предложений. Также на площадке нередко встречаются машины, выпущенные компаниями «Ростсельмаш» (4,5%), Липецким тракторным заводом (4,5%), Харьковским тракторным заводом (3,8%) и Владимирским тракторным заводом (3,7%).

Среди предложений лидируют колесные тракторы МТЗ («Беларус»): модель 80 занимает 4,7% от всех публикаций, модель 82.1 — 4,5%, а модель 82 — 2,6%. В числе наиболее часто предлагаемых к продаже также числятся тракторы Липецкого тракторного завода Т-40АМ (1,6% от всех объявлений) и Владимирского тракторного завода Т-25 (1,5%). Наибольшим спросом пользовалась техника марок «Воронежсельмаш», ВТЗ, МТЗ (Беларус), а также ЛТЗ и ЮМЗ (завод «Южмаш»).

«В III квартале 2025 года сельхозтехника стала одной из самых популярных категорий, на нее приходится 21% всех офферов на платформе. Такие показатели во многом обеспечены активной цифровизацией. Для этого, чтобы процесс покупки сельхозтехники стал прозрачнее и безопаснее, сервис создает инструменты, которые помогают участникам рынка эффективно взаимодействовать друг с другом на одной площадке. Например, мы внедрили масштабную систему проверки совместно с Росмосмотром: верифицируем адреса дилеров и наличие заявленной в объявлениях техники», — рассказал директор направления «Спецтехника» Тимур Осипов.

Об услугах в сельском хозяйстве

В России отмечается рост обращений к профессионалам для проведения агротехнических мероприятий. В частности, востребованность дискования земли увеличилась на треть. Данная процедура способствует улучшению структуры верхнего слоя почвы и подготовке к посевной, что положительно сказывается на плодородности и объеме урожая. Запросы на классическую вспашку возросли на 10%.

Растет популярность сервисов по уходу за насаждениями и сельскохозяйственными культурами. Услуга по скашиванию тростника стала более актуальной на 54%, удаление нежелательной растительности — на 11%, а выкорчевывание кустарников — на 9%. Число заказов на высадку деревьев и ягодных кустов поднялось на 8%.

«Традиционная подготовка земли к новому посевному сезону вызывает заметный интерес к земляным работам: в III квартале 2025 года на них пришлось 14% всего спроса на услуги, связанные с благоустройством. Эти данные показывают, что жители страны внимательно относятся к состоянию почвы — стараются вовремя рыхлить ее, очищать от сорняков и готовить к посеву, чтобы повысить урожайность и сохранить плодородие земли», — рассказала руководитель категорий «Ремонт и строительство» Светлана Филимонова.

О вакансиях

В III квартале 2025 года спрос на сотрудников в аграрном увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными профессиями в этой области оказались животноводы (рост на 62%) и разнорабочие в сельском хозяйстве (прибавка 56%).

Средний уровень заработной платы, предлагаемой животноводам, составил 64 644 рубля в месяц (увеличение на 6%), а сельскохозяйственным рабочим — 67 484 рубля в месяц (рост на 22%). В тройку лидеров по спросу вошли садовники, число вакансий для которых выросло на 9%. Работодатели предлагали данным специалистам в среднем 72 959 рублей в месяц, что на 36% больше, чем годом ранее.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сельскохозяйственной отрасли оказались агрономы, средняя зарплата которых составила 180 154 рубля в месяц. За ними следуют сборщики урожая (87 169 рублей в месяц), работники тепличных хозяйств (86 140 рублей в месяц) и садовники (72 959 рублей в месяц).

«Анализ рынка труда в агропромышленном комплексе России показывает устойчивую тенденцию к росту заработных плат. Особенно ярко эта динамика проявляется в регионах, где наблюдается опережающий рост доходов специалистов. Согласно данным Авито Работы, средние предлагаемые зарплаты в сельском хозяйстве по России выросли на 20%. При этом в регионах рост был значительно выше. В Ярославской области средние предлагаемые зарплаты увеличились на 61% и достигли 101 798 руб/мес. В Вологодской области рост составил 51%, до 87 106 руб/мес. В Курганской области заработные платы выросли на 44%, составив в среднем 85 419 руб/мес», — рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков.

День работников сельского хозяйства

В России День работника сельского хозяйства является официально установленным профессиональным праздником. Его история начинается с 1966 года, когда указом президиума Верховного Совета СССР был учрежден Всесоюзный день работников сельского хозяйства. Дата празднования была установлена как второе воскресенье октября и сохранилась неизменной до настоящего времени для Дня работника сельского хозяйства. В том же году был учрежден День работников пищевой промышленности, для которого датой празднования стало третье воскресенье октября.

