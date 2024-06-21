сегодня в 10:53

В РФ смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Российское правительство смягчило требования об обязательной репатриации валютной выручки. Ранее крупнейшие экспортеры должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, сообщает пресс-служба правительства РФ.

На данный момент порог снизили до 60%. Решение приняли, учитывая стабилизацию курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Требование об обязательной репатриации ввели в 2023 году, чтобы обеспечить стабильность валютного курса и устойчивость финансового рынка РФ.

Решение коснулось экспортеров сфер зернового хозяйства, химической и лесной промышленностей, черной и цветной металлургии, а также топливно-энергетического комплекса.

Мера продлится до 30 апреля 2025 года.