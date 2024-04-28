В РФ предложили каждое изменение лимитов по кредиткам скреплять договором

Комитет по финансовому рынку ГД РФ рекомендовал к рассмотрению в первом чтении разработанные поправки в закон «О потребительском кредите». В них предлагается запретить изменение лимита по кредитной карте в одностороннем порядке для банка, сообщает «Коммерсант» .

По документу все изменения должны сопровождаться заключением нового кредитного договора с клиентом.

В пояснительной записке к нововведению отмечается, что инициатива разработана для уменьшения закредитованности граждан в стране.

Сейчас порядка 54% от общего числа заемщиков имеют банковские карты. При этом доля россиян с пятью и более кредитами выросла до 8,6% (4,7% в 2021 году), а задолженность по таким картам повысилась на 20% с апреля по сентябрь прошлого года. При этом банки могут изменять лимит кредитования в одностороннем порядке, несмотря на указания ЦБ на то, что такой подход не предусмотрен законом.

По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, данная инициатива усложнит процедуру роста лимита на кредитках для хороших заемщиков, это скажется на увеличении затрат банков. Поэтому кредитные организации поднимут тарифы и ставки для всех клиентов. Для закредитованных граждан это только ухудшит их положение.

Как добавил руководитель ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, предложенное нововведение повысит издержки банков из-за необходимости роста количества контактов с клиентами. Но при этом оно не откажет сильного влияния на политику и планы по выдаче кредитных карт, так как дополнительные издержки банки заложат в стоимость услуг.