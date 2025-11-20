В РФ появится технологический сбор в размере до 5 тыс руб с 1 сентября 2026 г

Депутаты Государственной думы приняли закон, который вводит с 1 сентября следующего года технологический сбор за ввоз и изготовление в России товаров с электронной компонентной базой. Полученные средства планируют отправлять на развитие электронной и радиотехнической промышленности РФ для укрепления технологического суверенитета, сообщает РИА Новости .

Поправки будут внесены в закон о промышленной политике России. Депутаты ГД РФ поддержали их во время рассмотрения во втором чтении изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.

Сбор нужно будет уплачивать из-за ввоза в РФ электронной компонентной базы (электронных модулей) или товаров промышленного производства, у которых есть такая база. Также его будут взимать с продукции, создаваемой в России.

Делать отчисления предстоит юридическим лицам и ИП, ввозящим соответствующую продукцию и компоненты. Предельный размер сбора составит не более 5 тыс. рублей за единицу.

