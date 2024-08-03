В РФ отмечено замедление роста оборотов на маркетплейсах

К такому выводу пришли аналитики сервиса «Мой склад», который работает с селлерами указанных онлайн-площадок. За январь–июнь этого года показатель увеличился на 21%, хотя год назад в два раза больше.

При этом в отраслевой ассоциации, которая объединяет ведущие маркетплейсы РФ, ожидаемо утверждают противоположное. Но уменьшение показателей ключевых игроков онлайн-торговли неизбежно, думают эксперты, так как траты потребителей достигли высшей точки.

Замедление темпов роста также почти в два раза видно и по онлайн-продажам, которые определяют количество оплаченных заказов. У четверки самых крупных маркетплейсов эти продажи за первое полугодие выросли суммарно на 55% год к году, но год назад — на 97%, следует из данных партнера Data Insight Федора Вирина.

По его словам, уменьшение динамики роста является неизбежным процессом. Так, по итогам прошлого года средняя российская семья тратила на маркетплейсах по 6,7 тыс. рублей каждый месяц.

«Это слишком существенная сумма, чтобы можно было рассчитывать на ее удвоение в этом году», — отметил Вирин.

Как считает гендиректор «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец, понижение динамики у крупных маркетплейсов связано с желанием покупателей экономить. А также часть потребителей уходит на специализированные площадки, среди которых Lamoda, «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin).