В РФ на обслуживание льготных договоров лизинга с/х техники выделят 1 млрд руб
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В России на обслуживание льготных договоров лизинга сельхозмашин и оборудования, которые заключили в 2024 году, из федерального бюджета дополнительно выделят 1 млрд рублей., сообщает пресс-служба правительства РФ.
Деньги получит «Росагролизинг». Благодаря дополнительному финансированию получится субсидировать договоры на поставку около 2 тыс. единиц различной техники.
Сюда вошли контейнеры-рефрижераторы, автомашины, вагоны-рефрижераторы, прицепы и полуприцепы, вагоны-цистерны и крытые грузовые вагоны.
Всего в этом году по договорам льготного лизинга аграриям планируют поставить не менее 8,5 тыс. единиц различной техники.