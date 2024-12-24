В РФ могут создать отдельный проект по развитию Арктики
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На пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил намерение разработать новый национальный проект, который сосредоточит усилия по развитию Арктического региона, сообщает «Бриф24».
«Было бы целесообразно, чтобы появился отдельный нацпроект, который четко прописывает все цели, которые поставил президент по развитию Арктики и Севморпути. Отработали с администрацией президента. Обсуждали этот вопрос в администрации президента. Перспектива создания отдельного нацпроекта есть — строительство судов и портов, прочей инфраструктуры», — отметил он.
В Заполярье продолжается реализация комплексных планов, нацеленных на улучшение качества жизни в этом районе. Год, подходящий к концу, стал знаковым благодаря поддержке президента Владимира Путина, что позволило приступить к обновлению закрытых административных территорий (ЗАТО) и масштабной программе модернизации.
Президент отметил необходимость выделить ключевые населенные пункты Арктики и Дальнего Востока в отдельную категорию. В рамках программы «Арктическая ипотека» процентная ставка на жилье составит 2% и останется в силе до 2030 года.
Кроме того, было решено создать специализированную территориальную комиссию по развитию Северного морского пути. В партнерстве с другими субъектами и губернаторами арктических регионов ведется работа по улучшению этого важного транспортного коридора, что будет способствовать развитию всех арктических территорий.