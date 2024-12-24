В РФ могут создать отдельный проект по развитию Арктики

На пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил намерение разработать новый национальный проект, который сосредоточит усилия по развитию Арктического региона, сообщает «Бриф24» .

«Было бы целесообразно, чтобы появился отдельный нацпроект, который четко прописывает все цели, которые поставил президент по развитию Арктики и Севморпути. Отработали с администрацией президента. Обсуждали этот вопрос в администрации президента. Перспектива создания отдельного нацпроекта есть — строительство судов и портов, прочей инфраструктуры», — отметил он.

В Заполярье продолжается реализация комплексных планов, нацеленных на улучшение качества жизни в этом районе. Год, подходящий к концу, стал знаковым благодаря поддержке президента Владимира Путина, что позволило приступить к обновлению закрытых административных территорий (ЗАТО) и масштабной программе модернизации.

Президент отметил необходимость выделить ключевые населенные пункты Арктики и Дальнего Востока в отдельную категорию. В рамках программы «Арктическая ипотека» процентная ставка на жилье составит 2% и останется в силе до 2030 года.

Кроме того, было решено создать специализированную территориальную комиссию по развитию Северного морского пути. В партнерстве с другими субъектами и губернаторами арктических регионов ведется работа по улучшению этого важного транспортного коридора, что будет способствовать развитию всех арктических территорий.