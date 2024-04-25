В РФ могут поддержать угольную отрасль отменой экспортных платежей

С 1 мая в России могут отменить экспортную курсовую пошлину на уголь

Российское правительство склоняется к отмене с 1 мая экспортной курсовой пошлины на уголь, так как стоимость продукции упала до трехлетнего минимума, сообщает «Коммерсант» .

Это будет вторая попытка отмены данной пошлины в 2024 году. В первый раз Минфин РФ потребовал компенсации выпадающих доходов. Договориться по этому вопросу не удалось. А стоимость угля все еще уменьшается.

Для отмены этой пошлины нет необходимости менять закон, достаточно постановления кабмина, которое можно выпустить перед изменениями.

Курсовая экспортная пошлина на уголь составляет от 4% до 7%, она зависит от курса американской валюты. Так, при курсе до 80 рублей за доллар пошлина будет нулевой. Для угля пошлина начала работать с 1 октября прошлого года, но 1 января этого года она была отменена, а с 1 марта – возвращена.

Как отметил гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин, поставки товара на Запад и на Восток на экспорт сейчас ведутся ниже себестоимости (после вычета затрат на логистику). Отмена пошлины на уголь позволит бизнесу выйти в слабо положительный результат.

По словам главы направления консалтинга Neft Research Александра Котова, расчетная эффективность экспорта энергетического угля увеличилась на минувшей неделе из-за роста мировых котировок и ослабления курса рубля. При этом она остается недостаточной, чтобы была рентабельная работа предприятий в стране.