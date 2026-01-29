В РФ могут начать производство консервов из печени трески на малых судах в море

Весной 2026 года Госдума может дать «зеленый свет» производству консервов из печени трески непосредственно на борту малых рыболовецких судов, базирующихся в прибрежных водах. С таким предложением выступила Мурманская область, сообщает Nord-News .

Действующие нормы позволяют изготавливать консервированную печень трески только на крупных рыболовецких траулерах, оборудованных производственными цехами. Остальные рыбаки, ведущие промысел вблизи берега, обязаны доставлять улов на береговые предприятия. Это делалось ради обеспечения работы рыбоперерабатывающих предприятий, но зачастую приводило к тому, что ценные субпродукты просто выбрасывались в море.

Представители Мурманской области, включая рыболовецкое сообщество, инициировали изменения в законодательстве, обратившись с соответствующим законопроектом в Госдуму. Ожидается, что депутаты рассмотрят его в весеннюю сессию.

В случае принятия закона, станет возможным производство на судах, осуществляющих прибрежный лов, не только консервированной печени трески, но и таких пользующихся спросом продуктов, как икра, рыбные головы, а также рыбные отходы — щечки, языки и желудки, которые пригодны в пищу. Многие опытные рыбаки недоумевают, почему в прибрежной зоне нельзя солить, коптить рыбу или изготавливать консервы прямо на борту, как это практиковалось ранее.

В правительстве региона уже оценили потенциальную выгоду от принятия законопроекта. По предварительным расчетам, это позволит дополнительно производить около 900 тысяч банок консервированной печени трески.

«Борьба между чиновниками и рыбаками за производственно-коммерческую „модель“ прибрежного рыболовства длится с 2019 года, с момента вступления в силу соответствующих государственных норм. Новая „модель“ прибрежки была придумана не рыбаками, а представителями государства, в море на промысел рыбы никогда не ходившими и истории северного рыболовства не знающими. Вершиной абсурда в этой борьбе была попытка запретить мурманским рыбакам шкерить треску и пикшу на борту прибрежного судна. Это вызвало профессиональный шок в рыбацкой среде. Кое-как ситуацию выправили», — рассказал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

