В Реутове стартовал этап чемпионата «Профессионалы» в Подмосковье

Региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» стартовал 23 февраля в центре оборонно-промышленной подготовки колледжа «Энергия» в Реутове. Участники соревнуются по четырем компетенциям, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Соревнования проходят по направлениям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология», «Облачные технологии» и «Сварочные технологии». Площадкой стал Подмосковный колледж «Энергия» — один из активных членов Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России.

Конкурсантам предстоит выполнить цифровую интеграцию измерений в металлообработке, определить отклонения формы и контура с использованием современного измерительного оборудования, а также спроектировать и настроить облачную инфраструктуру. Кроме того, участники продемонстрируют навыки различных видов сварки.

«Каждая локация в колледже оснащена всем необходимым для объективной оценки профессиональных навыков и творческого потенциала участников. Желаем конкурсантам успехов, уверенности и продуктивной работы; экспертам — терпения, внимательности и вдохновения», — отметил член регионального совета Московского областного РО СоюзМаш, директор колледжа Константин Подоляк.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.