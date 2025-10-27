В Реутове состоялась экскурсия по программе промтуризма

Предприятие из подмосковного Реутова — ГК «Двери Ягуар» — стало участником программы «Промышленный туризм». На производстве состоялась экскурсия, участниками которой стали ветераны СВО и их семьи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гостям показали складские и технические помещения, в которых изготавливаются стальные и межкомнатные двери, а также перегородки. В ходе экскурсии также был продемонстрирован полный цикл производства изделий: от подготовки металла до контроля качества и монтажа готовых конструкций.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.