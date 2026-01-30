сегодня в 17:28

В Реутове прошла Всероссийская конференция по ракетно-космической отрасли

В Деловом комплексе «Мир» в Реутове состоялись «Челомеевские чтения» — заседание Секции 22 имени академика В.Н. Челомея в рамках юбилейных L Академических чтений по космонавтике. Мероприятие объединило специалистов и студентов со всей России, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Реутове прошли «Челомеевские чтения» — заседание Секции 22 имени академика В.Н. Челомея в рамках юбилейных L Академических чтений по космонавтике. Организаторами выступили АО «ВПК «НПО машиностроения», МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.

В конференции приняли участие руководители, инженеры, ученые, учащиеся и студенты вузов со всей страны. Участники обсудили актуальные вопросы ракетно-космической отрасли, представили результаты исследований и разработок.

В президиум вошли генеральный директор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов, временно исполняющий полномочия главы Реутова Алексей Ковязин, представители Военной академии РВСН им. Петра Великого, АО «Российские космические системы» и АО «МКБ «Искра».

На пленарном заседании прозвучали доклады о подготовке инженерных кадров, мировых трендах радиолокационного зондирования Земли и уникальных документах академика В.Н. Челомея. Также была представлена книга-альбом о Герберте Ефремове, втором руководителе реутовской ракетно-космической фирмы.

Работа конференции продолжилась заседаниями подсекций по проектированию, исследованиям и испытаниям ракетно-космической техники. Всего было представлено более 70 докладов о современных достижениях и задачах отрасли. Для многих студентов участие в «Челомеевских чтениях» стало первой возможностью представить свои исследования профессиональному сообществу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.